В Киеве патрульные спасли мужчину на мосту от самоубийства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В четверг около 4:00 патрульные обнаружили мужчину, который сидел на перилах моста. Подойдя ближе, чтобы с ним пообщаться, инспекторы узнали, что он в отчаянии и намерен прыгнуть вниз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульной полиции Киева.
Гражданин не подпускал к себе полицейских, поэтому общаться пришлось на расстоянии.
Патрульные узнали, что у мужчины проблемы в семье, после спертые его матери, его бросила жена и забрала детей. Кроме этого с ним перестала общаться его сестра.
Чтобы отвлечь внимание мужчины командир роты Александр Прокопенко предложил записать свой номер телефона, в то время как его коллега Сергей Кругляк быстро подбежал и схватил потенциального самоубийцу за руки. Мужчину посадили в служебный автомобиль и вызвали медиков.
Напомним, в Одессе мужчина выпрыгнул из окна квартиры седьмого этажа и погиб.