У Києві патрульні пострілами зупиняли авто: водія госпіталізували з пораненням від гумової кулі

“Сьогодні, близько опівночі, патрулюючи в Оболонському районі столиці, на площі Шевченка, патрульні здійснювали оформлення адміністративних матеріалів, згідно зі статтею 130 (Керування з ознаками сп’яніння) КУпАП на водія та зупиняли транспортні засоби для залучення свідків під час процедури оформлення. У цей час повз проїжджав автомобіль Hyundai, інспектор подав йому вимогу про зупинку за допомогою жезла, однак водій її проігнорував, та, додавши швидкості, поїхав”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на проспекті Правди один з екіпажів патрульних заблокував рух Hyundai, однак це водія не зупинило — він намагався наїхати на поліцейського та в’їхав у службовий автомобіль Toyota Prius. Також водій порушив низку ПДР.

"Поліцейський застосував табельну зброю для зупинки транспортного засобу, шляхом його пошкодження, та здійснив кілька пострілів у напрямку авто Hyundai. Після чого водій зупинився", - вказали правоохоронці.

“Поліцейські підбігли до водія та виявили у нього поранення, також у салоні авто, попередньо, був пристрій для відстрілу гумових куль. Затвор був відведений у крайнє заднє положення. Патрульні негайно розпочали надання домедичної допомоги та викликали швидку. Водій Hyundai шпиталізований до лікарні та прооперований. Із його голови лікарі дістали гумову кулю від “травматичного пістолета”, — йдеться у повідомленні.

Також під час огляду його речей, як вказано, виявлений пакетик із білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. Наразі обставини події встановлює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, за 11 місяців цього року в Україні сталося понад 4 тисячі ДТП та загинуло близько сотні людей через п’яне водіння.