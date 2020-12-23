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В Киеве патрульные выстрелами останавливали авто: водителя госпитализировали с ранением от резиновой пули

Киев • УНН

 • 18351 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве патрульные с помощью оружия остановили авто водителя, который нарушал ПДД. У мужчины обнаружили ранение, но - с "травматического пистолета". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

В Киеве патрульные выстрелами останавливали авто: водителя госпитализировали с ранением от резиновой пули

"Сегодня, около полуночи, патрулируя в Оболонском районе столицы, на площади Шевченко, патрульные осуществляли оформление административных материалов, согласно статье 130 (Управление с признаками опьянения) КоАП на водителя и останавливали транспортные средства для привлечения свидетелей во время процедуры оформления. В это время мимо проезжал автомобиль Hyundai, инспектор подал ему требование об остановке с помощью жезла, однако водитель его проигнорировал, и, добавив скорости, поехал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, однако это водителя не остановило - он пытался наехать на полицейского и въехал в служебный автомобиль Toyota Prius. Также водитель нарушил ряд ПДД.

"Полицейский применил табельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, и произвел несколько выстрелов в направлении автомобиля Hyundai. После чего водитель остановился", - указали правоохранители.

"Полицейские подбежали к водителю и обнаружили у него ранение, также в салоне авто, предварительно, было устройство для отстрела резиновых пуль. Затвор был отведен в крайнее заднее положение. Патрульные немедленно начали предоставление домедицинской помощи и вызвали скорую. Водитель Hyundai госпитализирован в больницу и прооперирован. С его головы врачи вытащили резиновую пулю от "травматического пистолета", - говорится в сообщении.

Также при осмотре его вещей, как указано, обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, за 11 месяцев этого года в Украине произошло более 4000 ДТП и погибло около сотни человек из пьяное вождение.

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