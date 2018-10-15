У Києві палав завод
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Пожежні підрозділи оперативно ліквідували пожежу в одному з приміщень київського електротехнічного заводу "Транссигнал", яка виникла сьогодні після обіду. Про це в ефірі одного з телеканалів інспектор служби зв’язків зі ЗМІ ГУ ДСНС України у м.Києві Олександр Макушенко, передає УНН.
"О 14.09 надійшло повідомлення про виникнення пожежі у 5-верховому приміщенні заводу - на 5-му поверсі горять матеріали на площі 60 кв. м", - сказав Макушенко.
За його словами, пожежу вдалося швидко приборкати – о 14.37 її було локалізовано, а о 14.57 ліквідовано.
Як зазначив Макушенко, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення вогню з’ясовується. До ліквідації пожежі було залучено 7 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу.
Нагадаємо, на Житомирщині під час пожежі на підприємстві з виробництва дерев’яного вугілля загинуло двоє людей.