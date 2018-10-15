У Києві палав завод

"О 14.09 надійшло повідомлення про виникнення пожежі у 5-верховому приміщенні заводу - на 5-му поверсі горять матеріали на площі 60 кв. м", - сказав Макушенко.



За його словами, пожежу вдалося швидко приборкати – о 14.37 її було локалізовано, а о 14.57 ліквідовано.



Як зазначив Макушенко, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення вогню з’ясовується. До ліквідації пожежі було залучено 7 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу.



Нагадаємо, на Житомирщині під час пожежі на підприємстві з виробництва дерев’яного вугілля загинуло двоє людей.