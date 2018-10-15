На Житомирщині під час пожежі на підприємстві загинуло двоє людей

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 52842 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 97336 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 136839 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 114079 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 106512 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112834 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137161 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74967 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83434 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175420 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
79 %
750 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

24 березня, 11:57 • 42356 перегляди
росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

24 березня, 11:59 • 43736 перегляди
Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

24 березня, 11:59 • 47958 перегляди
росія та США відновили переговори в Ер-Ріяді

росія та США відновили переговори в Ер-Ріяді

24 березня, 12:00 • 34480 перегляди
Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

24 березня, 12:23 • 39638 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 136835 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137158 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175418 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514865 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594503 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 3673 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 23483 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 24102 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 32027 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58574 перегляди
Актуальне
На Житомирщині під час пожежі на підприємстві загинуло двоє людей

На Житомирщині під час пожежі на підприємстві загинуло двоє людей

Київ • УНН

 • 11741 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 жовтня. УНН. На Житомирщині під час пожежі на підприємстві загинуло двоє людей, повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.

Пожежа сталась сьогодні вранці у смт Романів на території приватного підприємства по виробленню дерев’яного вугілля. Зайнявся склад готової продукції.

"Під час гасіння пожежі на ліжку в палаючому приміщенні бійці ДСНС виявили двох загиблих працівників, 1988 та 1969 років народження. Аби запобігти вибуху рятувальники винесли на вулицю газовий балон, який також знаходився в середині", - повідомили у ДСНС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: По Україні очікується надзвичайний рівень пожежонебезпеки

О 09:08 співробітники ДСНС локалізували пожежу, а о 09:45 ліквідували. Вдалося не допустити розповсюдження полум’я по всій площі споруд та на готову продукцію. Вогнем знищено підсобне приміщення та 8 кв.м перекриття.

Причина пожежі, а також усі обставини наразі встановлюється.

Як повідомляв УНН, триває ліквідація наслідків пожежі на території арсеналу у Чернігівській області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,844.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.90
Ethereum
$2,085.33