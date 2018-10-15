На Житомирщині під час пожежі на підприємстві загинуло двоє людей

Пожежа сталась сьогодні вранці у смт Романів на території приватного підприємства по виробленню дерев’яного вугілля. Зайнявся склад готової продукції.

"Під час гасіння пожежі на ліжку в палаючому приміщенні бійці ДСНС виявили двох загиблих працівників, 1988 та 1969 років народження. Аби запобігти вибуху рятувальники винесли на вулицю газовий балон, який також знаходився в середині", - повідомили у ДСНС.



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О 09:08 співробітники ДСНС локалізували пожежу, а о 09:45 ліквідували. Вдалося не допустити розповсюдження полум’я по всій площі споруд та на готову продукцію. Вогнем знищено підсобне приміщення та 8 кв.м перекриття.



Причина пожежі, а також усі обставини наразі встановлюється.



Як повідомляв УНН, триває ліквідація наслідків пожежі на території арсеналу у Чернігівській області.