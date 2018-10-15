В Житомирской области во время пожара на предприятии погибли два человека

Пожар произошел сегодня утром в г. Романов на территории частного предприятия по выработке деревянного угля. Загорелся склад готовой продукции.

"Во время тушения пожара на кровати в горящем помещении бойцы ГСЧС обнаружили двух погибших работников, 1988 и 1969 годов рождения. Чтобы предотвратить взрыв спасатели вынесли на улицу газовый баллон, который также находился в середине", - сообщили в ГСЧС.



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В 9:08 сотрудники ДСНС локализовали пожар, а в 09:45 ликвидировали. Удалось не допустить распространения пламени по всей площади сооружений и на готовую продукцию. Огнем уничтожено подсобное помещение и 8 кв.м перекрытия.



Причина пожара, а также все обстоятельства устанавливаются.



Как сообщал УНН, продолжается ликвидация последствий пожара на территории арсенала в Черниговской области.