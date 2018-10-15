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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 61404 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116493 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124481 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164165 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151499 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139820 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130080 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177865 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118271 просмотра

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В Киеве горел завод

В Киеве горел завод

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Пожарные подразделения оперативно ликвидировали пожар в одном из помещений киевского электротехнического завода "Транссигнал", который возник сегодня после обеда. Об этом в эфире одного из телеканалов инспектор службы по связям со СМИ ГУ ГСЧС Украины в Киеве Александр Макушенко, передает УНН.

"В 14.09 поступило сообщение о возникновении пожара в 5-верховом помещении завода - на 5-м этаже горят материалы на площади 60 кв. м", - сказал Макушенко.

По его словам, пожар удалось быстро укротить - в 14.37 его было локализовано, а в 14.57 ликвидирован.

Как отметил Макушенко, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания выясняется. К ликвидации пожара было привлечено 7 единиц техники и 30 человек личного состава.

Напомним, в Житомирской области во время пожара на предприятии по производству деревянного угля погибли два человека.

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