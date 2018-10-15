В Киеве горел завод

"В 14.09 поступило сообщение о возникновении пожара в 5-верховом помещении завода - на 5-м этаже горят материалы на площади 60 кв. м", - сказал Макушенко.



По его словам, пожар удалось быстро укротить - в 14.37 его было локализовано, а в 14.57 ликвидирован.



Как отметил Макушенко, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания выясняется. К ликвидации пожара было привлечено 7 единиц техники и 30 человек личного состава.



Напомним, в Житомирской области во время пожара на предприятии по производству деревянного угля погибли два человека.