У Києві оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили у прес-службі УкрГідрометцентру.
"До кінця доби 18 березня пориви вітру 15-18 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - повідомили синоптики.
Як повідомлв УНН, завтра у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий, місцями помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом, температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; на решті території без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 11-16° тепла.
У прес-службі підкреслили, що на Київщині завтра вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-6° тепла, вдень 7-10°.
Як повідомляв УНН, українців попередили про можливі перепади настрою через погоду.