В Киеве объявили штормовое предупреждение

"До конца суток 18 марта порывы ветра 15-18 м/с. И уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.



Как повидомлв УНН, завтра в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой, местами умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом, температура ночью 2-7 ° тепла, днем 6-11 °; на остальной территории без осадков, температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 11-16 ° тепла.



В пресс-службе подчеркнули, что в Киевской области завтра ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-6 ° тепла, днем 7-10 °.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможных перепадах настроения из-за погоды.