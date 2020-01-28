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У Києві обрали нового керівника “швидкої”

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні у столиці відбулось засідання конкурсної комісії, що визначила переможця конкурсу на зайняття посади директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, передає кореспондент УНН.

У Києві обрали нового керівника “швидкої”

Так, у вівторок комісія заслухала конкурсні пропозиції та провела співбесіди з учасниками конкурсу на зайняття посади директора, після чого перейшла до голосування.

У конкурсі брало участь два кандидати — експерт з медицини невідкладних станів департаменту охорони здоров’я, заслужений лікар України Анатолій Вершигора та голова первинної профспілкової організації ЦЕМД та МК Наталія Стахова.

Після презентацій та співбесід відбулось голосування за закритими дверима, далі кандидатів знову запросили для оголошення рішення. Більшістю голосів обрано Анатолія Вершигору.

“Рішенням комісії, переможцем конкурсу на зайняття посади директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва визначено Вершигору Анатолія Васильовича”, — заявили в комісії.

Варто зауважити, процес тривав майже три години. Весь цей час під стінами Департаменту охорони здоров’я Києва, де проходило засідання, відбувалась мирна акція на підтримку одного з кандидатів. Результатом конкурсу вони залишились невдоволені.

Як повідомляв УНН, після розкриття документів претендентів на заміщення вакантної посади Директору Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, що відбулось минулого тижня, з шістьох кандидатур на заміщення посади залишилось лише дві

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