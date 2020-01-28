В Киеве избрали нового руководителя "скорой"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня в столице состоялось заседание конкурсной комиссии, определившей победителя конкурса на занятие должности директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева, передает корреспондент УНН.
Так, во вторник комиссия заслушала конкурсные предложения и провела собеседования с участниками конкурса на занятие должности директора, после чего перешла к голосованию.
В конкурсе участвовало два кандидата - эксперт по медицине неотложных состояний департамента здравоохранения, заслуженный врач Украины Анатолий Вершигора и председатель первичной профсоюзной организации ЦЭМП и МК Наталья Стахова.
После презентаций и собеседований прошло голосование за закрытыми дверями, дальше кандидатов снова пригласили для оглашения решения. Большинством голосов избран Анатолий Вершигора.
"Решением комиссии, победителем конкурса на занятие должности директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева определено Вершигору Анатолия Васильевича", - заявили в комиссии.
Стоит отметить, процесс длился почти 3 часа. Все это время под стенами Департамента здравоохранения Киева, где проходило заседание, проходила мирная акция в поддержку одного из кандидатов. Результатом конкурса они остались недовольны.
Как сообщал УНН, после раскрытия документов претендентов на замещение вакантной должности Директору Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, состоялось на прошлой неделе, из шести кандидатур на замещение должности осталось только две.