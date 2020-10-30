У Києві обмежать дозволену швидкість для автівок на низці вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На 7 ділянках столичних вулиць з 1 листопада до 1 квітня наступного року скасовується дозвіл на швидкість руху у 80 км/год та встановлюється обмеження до 50 км/год. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, передає УНН.
"Із 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год до 1 квітня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Мета таких обмежень - зменшити ризики втрати керування автомобілем через слизьку дорогу.
Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада починає діяти на таких ділянках:
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- просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);
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- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
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- Наддніпрянське шосе;
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- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
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- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
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- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
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- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
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Нагадаємо, з настанням осінньо-зимового періоду власникам та користувачам автомобілів радять своєчасно змінювати літні шини на зимові.