У Києві обмежать дозволену швидкість для автівок на низці вулиць

"Із 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год до 1 квітня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Мета таких обмежень - зменшити ризики втрати керування автомобілем через слизьку дорогу.

Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада починає діяти на таких ділянках:



просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);



вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);



Наддніпрянське шосе;



Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);



Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);



вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);



просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).



Нагадаємо, з настанням осінньо-зимового періоду власникам та користувачам автомобілів радять своєчасно змінювати літні шини на зимові.