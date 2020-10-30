В Киеве ограничат разрешенную скорость для автомобилей на ряде улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На 7 участках столичных улиц с 1 ноября до 1 апреля следующего года отменяется разрешение на скорость движения 80 км/ч и устанавливается ограничение до 50 км/ч. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.
"С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч до 1 апреля 2021-го", - говорится в сообщении.
Цель таких ограничений - снизить риски потери управления автомобилем за скользкой дороге.
Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:
-
- просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)
-
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
-
- Надднепрянское шоссе;
-
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
-
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
-
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
-
- просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
-
Напомним, с наступлением осенне-зимнего периода собственникам и пользователям автомобилей советуют своевременно менять летние шины на зимние.