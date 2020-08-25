У Києві назвали райони-лідери за приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Найбільший добовий приріст захворювання на COVID-19 зафіксовано в Оболонському районі Києва — 24 нових випадків. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 24, в Деснянському та Дніпровському районах — по 20. У Дарницькому та Святошинському — по 15 випадків", - проінформував мер.
Як повідомляв УНН, за добу у Києві коронавірус виявили у 130 людей, дві людини померли. Загалом же у столиці вже 12 153 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
Загалом в Україні на 8:40 25 серпня зафіксовано вже понад 108 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 1,6 тисячі.