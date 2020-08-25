У Києві за добу коронавірус виявили у 130 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За добу у Києві коронавірус виявили у 130 людей, дві людини померли. Загалом же у столиці вже 12 153 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"У 130 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби. Дві людини померли.
Всього коронавірус забрав життя 172 киян. На сьогодні в столиці вже 12153 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.
За його даними, захворіли:
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- 72 жінки віком від 19 до 75 років;
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- 50 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв;
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- 2 дівчинки 6 та 14 років та 6 хлопчиків від 8 до 17 років.
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До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Одужали за добу 27 хворих. Загалом коронавірус подолали 3853 киян", - написав мер.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8:40 25 серпня зафіксовано вже понад 108 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 1,6 тисячі.