У Києві за добу коронавірус виявили у 130 людей

"У 130 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби. Дві людини померли.

Всього коронавірус забрав життя 172 киян. На сьогодні в столиці вже 12153 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

За його даними, захворіли:



72 жінки віком від 19 до 75 років;



50 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв;



2 дівчинки 6 та 14 років та 6 хлопчиків від 8 до 17 років.



До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужали за добу 27 хворих. Загалом коронавірус подолали 3853 киян", - написав мер.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8:40 25 серпня зафіксовано вже понад 108 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 1,6 тисячі.