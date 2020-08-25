В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 130 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. За сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 130 человек, два человека умерли. Всего же в столице уже 12 153 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"У 130 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошлые сутки. Два человека умерли.
Всего коронавирус унес жизни 172 киевлян. На сегодня в столице уже 12153 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.
По его данным, заболели:
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- 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет;
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- 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;
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- 2 девочки 6 и 14 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет.
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В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
"Выздоровели за сутки 27 больных. В общем коронавирус преодолели 3853 киевлян", - написал мэр.
Как сообщал УНН, в Украине на 8:40 25 августа зафиксировано уже более 108 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 1,6 тысячи.