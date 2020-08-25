В Киеве назвали районы-лидеры по приросту случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Наибольший суточный прирост заболевания COVID-19 зафиксирован в Оболонском районе Киева - 24 новых случаев. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24, в Деснянском и Днепровском районах - по 20. В Дарницком и Святошинском - по 15 случаев", - проинформировал мэр.
Как сообщал УНН, за сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 130 человек, два человека умерли. Всего же в столице уже 12 153 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Всего в Украине на 8:40 25 августа зафиксировано уже более 108 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 1,6 тысячи.