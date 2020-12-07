У Києві назвали кількість новонароджених у День ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Києві у День Збройних Сил України народилося понад 60 дітей, з них – 35 хлопчиків. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
"У пологових будинках міста Києва (6 грудня – ред.) народилося 62 дитини, серед них 35 хлопчиків та 27 дівчаток", - повідомила Вишневська.
Нагадаємо, у Києві на території Маріїнського палацу пройшли урочистості до Дня Збройних сил України.
Як повідомлялося в УНН, у Києві, станом на кінець листопада, з березня народилося 20 694 дитини, що майже на 6% менше, ніж минулого року.