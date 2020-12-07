У Києві назвали кількість новонароджених у День ЗСУ

"У пологових будинках міста Києва (6 грудня – ред.) народилося 62 дитини, серед них 35 хлопчиків та 27 дівчаток", - повідомила Вишневська.

Нагадаємо, у Києві на території Маріїнського палацу пройшли урочистості до Дня Збройних сил України.

Як повідомлялося в УНН, у Києві, станом на кінець листопада, з березня народилося 20 694 дитини, що майже на 6% менше, ніж минулого року.