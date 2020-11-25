З початку карантину у столиці народилося понад 20,5 тис. дітей

"За дві доби цього тижня у Києві народилися 156 немовлят: 81 хлопчик та 75 дівчаток. Серед них – дві двійні хлопчиків. З березня цього року у столиці з'явилися на світ 20 694 дитини. У порівнянні з таким же періодом минулого року, це менше майже на 6%", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні кількість дитячого населення зменшилася на 40%.