З початку карантину у столиці народилося понад 20,5 тис. дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві з березня народилося 20 694 дитини, що майже на 6% менше, ніж минулого року. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"За дві доби цього тижня у Києві народилися 156 немовлят: 81 хлопчик та 75 дівчаток. Серед них – дві двійні хлопчиків. З березня цього року у столиці з'явилися на світ 20 694 дитини. У порівнянні з таким же періодом минулого року, це менше майже на 6%", - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні кількість дитячого населення зменшилася на 40%.