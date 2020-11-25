С начала карантина в столице родилось более 20,5 тыс. детей

"За двое суток на этой неделе в Киеве родились 156 младенцев: 81 мальчик и 75 девочек. Среди них - две двойни мальчиков. С марта этого года в столице появились на свет 20 694 ребенка. По сравнению с таким же периодом прошлого года, это меньше почти на 6%", - отметил он.

Напомним, в Украине количество детского населения уменьшилось на 40%.