С начала карантина в столице родилось более 20,5 тыс. детей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве с марта родилось 20694 ребенка, что почти на 6% меньше, чем в прошлом году. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"За двое суток на этой неделе в Киеве родились 156 младенцев: 81 мальчик и 75 девочек. Среди них - две двойни мальчиков. С марта этого года в столице появились на свет 20 694 ребенка. По сравнению с таким же периодом прошлого года, это меньше почти на 6%", - отметил он.
Напомним, в Украине количество детского населения уменьшилось на 40%.