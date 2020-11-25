С начала карантина в столице родилось более 20,5 тыс. детей

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 36165 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 56158 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 69126 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 82538 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111210 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113438 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125694 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156108 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202303 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 196416 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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С начала карантина в столице родилось более 20,5 тыс. детей

С начала карантина в столице родилось более 20,5 тыс. детей

Киев  •  УНН

 • 23020 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве с марта родилось 20694 ребенка, что почти на 6% меньше, чем в прошлом году. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"За двое суток на этой неделе в Киеве родились 156 младенцев: 81 мальчик и 75 девочек. Среди них - две двойни мальчиков. С марта этого года в столице появились на свет 20 694 ребенка. По сравнению с таким же периодом прошлого года, это меньше почти на 6%", - отметил он.

Напомним, в Украине количество детского населения уменьшилось на 40%.

Украинские Национальные Новости

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