В Киеве назвали количество новорожденных в День ВСУ

"В роддомах Киева (6 декабря - ред.) родилось 62 ребенка, среди них 35 мальчиков и 27 девочек", - сообщила Вишневская.

Напомним, в Киеве на территории Мариинского дворца прошли торжества ко Дню Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось в УНН, в Киеве, по состоянию на конец ноября, с марта родилось 20694 ребенка, что почти на 6% меньше, чем в прошлом году.