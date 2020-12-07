В Киеве назвали количество новорожденных в День ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киеве в День Вооруженных Сил Украины родилось более 60 детей, из них - 35 мальчиков. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"В роддомах Киева (6 декабря - ред.) родилось 62 ребенка, среди них 35 мальчиков и 27 девочек", - сообщила Вишневская.
Напомним, в Киеве на территории Мариинского дворца прошли торжества ко Дню Вооруженных сил Украины.
Как сообщалось в УНН, в Киеве, по состоянию на конец ноября, с марта родилось 20694 ребенка, что почти на 6% меньше, чем в прошлом году.