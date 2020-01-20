У Києві назвали кількість новонароджених на Водохреще
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На Водохреще у Києві народилося 57 дітей. Про це журналісту УНН повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
“За 18 січня в Києві народилося 66 дітей, з них 36 хлопчиків та 30 дівчаток. На Водохреще 19 січня народилося 57 дітей, з них 38 хлопчиків та 19 дівчаток”, — сказала Вишневська.
Нагадаємо, українські полярники, які працюють на станції “Академік Вернадський”, відзначили Водохреще традиційним купанням у бухті Марина Пойнт.
Як повідомлялося, для святкування Водохреща у межах Києва було облаштовано 16 локацій.