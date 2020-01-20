В Киеве назвали количество новорожденных на Крещение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На Крещение в Киеве родилось 57 детей. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"За 18 января в Киеве родилось 66 детей, из них 36 мальчиков и 30 девочек. На Крещение 19 января родилось 57 детей, из них 38 мальчиков и 19 девочек", - сказала Вишневская.
Напомним, украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", отметили Крещение традиционным купанием в бухте Марина Пойнт.
Как сообщалось, для празднования Крещения в пределах Киева было обустроено 16 локаций.