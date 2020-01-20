В Киеве назвали количество новорожденных на Крещение

"За 18 января в Киеве родилось 66 детей, из них 36 мальчиков и 30 девочек. На Крещение 19 января родилось 57 детей, из них 38 мальчиков и 19 девочек", - сказала Вишневская.

Напомним, украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", отметили Крещение традиционным купанием в бухте Марина Пойнт.

Как сообщалось, для празднования Крещения в пределах Киева было обустроено 16 локаций.