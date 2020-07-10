У Києві найбільше випадків захворювання на COVID-19 за добу виявили у Дніпровському районі

“Найбільше випадків захворювання (на COVID-19 - ред.) виявили у Дніпровському районі - 24, Святошинському - 17 та в Дарницькому районі - 16 випадків”, - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві COVID-19 підтвердили ще у близько 120 осіб, серед них - 93-річна жінка.