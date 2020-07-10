В Киеве больше всего случаев заболевания COVID-19 за сутки обнаружили в Днепровском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Больше всего случаев заболевания COVID-19 в Киеве за сутки обнаружили в Днепровском районе - 24. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Больше всего случаев заболевания (COVID-19 - ред.) обнаружили в Днепровском районе - 24, Святошинском - 17 и в Дарницком районе - 16 случаев", - сказал Виталий Кличко.
Напомним, в Киеве COVID-19 подтвердили еще у около 120 человек, среди них - 93-летняя женщина.