У Києві COVID-19 підтвердили ще у близько 120 осіб, серед них - 93-річна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Києві за минулу добу захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили ще у 118 людей, серед них 93 річна жінка. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Кількість хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у столиці, на жаль, не зменшується. За минулу добу захворювання підтвердили ще у 118 людей. Серед них четверо медиків. На сьогодні у Києві вже 5590 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед тих, хто захворіли, 61 жінка (віком від 19 до 93 років) та чотири дівчинки (віком від 1 до 6 років). 48 чоловіків (віком від 18 до 84 років) і 5 хлопчиків (від 6 до 14 років)", - сказав Віталій Кличко.
Він зазначив, що до медзакладів столиці госпіталізували 17 пацієнтів, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Одужала за минулу добу 71 людина. Всього коронавірус подолали 2033 мешканці Києва", - додав Віталій Кличко.
Нагадаємо, в Україні вже понад 52 тис. випадків COVID-19, за добу - 819.