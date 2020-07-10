В Киеве COVID-19 подтвердили еще в около 120 человек, среди них - 93-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Киеве за минувшие сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили еще у 118 человек, среди них 93-летняя женщина. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в столице, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки заболевание подтвердили еще у 118 человек. Среди них четверо медиков. На сегодня в Киеве уже 5590 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших 61 женщина (в возрасте от 19 до 93 лет) и четыре девочки (в возрасте от 1 до 6 лет). 48 мужчин (в возрасте от 18 до 84 лет) и 5 мальчиков (от 6 до 14 лет)", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что в медучреждения столицы госпитализировали 17 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
"Выздоровел за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2033 жителя Киева", - добавил Виталий Кличко.
Напомним, в Украине уже более 52 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 819.