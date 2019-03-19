У Києві нарахували понад півтисячі покинутих авто

Зокрема, у Подільському районі виявлено 50 старих, покинутих, занедбаних автомобілів, у Шевченківському районі – з початку року таких виявили 6 (минулого року їх було 13), у Деснянському районі – станом на зараз 45 на проїзних частинах доріг і на прибудинкових територіях.



В Оболонському районі – 78 авто наразі, на території Дніпровського району – 35 покинутих авто, Солом'янський район – 76 покинутих авто, із них 1 засіб – з іноземним номерним знаком, Печерський район – 53 покинутих автомобілів, у Святошинському районі – 102 автомобілі, з яких 14 без номерних знаків, у Голосіївському районі – 30 автомобілів, у Дарницькому районі – 106 покинутих авто.



Як зазначили в райрадах, дані про такі транспортні засоби, які заважають проїзду комунальної техніки для розчищення і обслуговування доріг і при домових територій, передають до Патрульної поліції та департаменту благоустрою КМДА для вирішення питання подальшого поводження із цими ТЗ.



Нагадаємо, в уряді заявили, що нерозмитнені протягом пільгового періоду автомобілі на європейській реєстрації можуть бути вивезені з території України або продані на запчастини.