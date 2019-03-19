В Киеве насчитали более полутысячи брошенных авто

В частности, в Подольском районе выявлено 50 старых, заброшенных, заброшенных автомобилей, в Шевченковском районе - с начала года таких обнаружили 6 (в прошлом году их было 13), в Деснянском районе - по состоянию на сейчас 45 на проезжих частях дорог и на придомовых территориях.



В Оболонском районе - 78 авто пока на территории Днепровского района - 35 заброшенных авто, Соломенский район - 76 заброшенных авто, из них 1 средство - с иностранным номерным знаком, Печерский район - 53 заброшенных автомобилей, в Святошинском районе - 102 автомобиля, из которых 14 без номерных знаков, в Голосеевском районе - 30 автомобилей, в Дарницком районе - 106 брошенных авто.



Как отметили в райсоветах, данные о таких транспортных средствах, которые мешают проезду коммунальной техники для расчистки и обслуживания дорог и придомовых территорий, передают в патрульнУЮ полициЮ и департамент благоустройства КГГА для решения вопроса дальнейшего обращения с этими ТС.



Напомним, в правительстве заявили, что нерастаможенные в течение льготного периода автомобили на европейской регистрации могут быть вывезены с территории Украины или проданы на запчасти.