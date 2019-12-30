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У Києві нарахували понад 25 тисяч каштанів

У Києві нарахували понад 25 тисяч каштанів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. На території Києва обліковується понад 25 000 каштанів, зокрема, цього року було висаджено 202 нових дерева. Про це УНН повідомили у КМДА у відповідь на запит.

"На балансованих територіях районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва, що входять до складу КО "Київзеленбуд", обліковується майже 25 400 каштанів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією КМДА, протягом 2019 року було висаджено 202 каштани та видалено 312 сухостійних, вітровальних та аварійних дерев.

Нагадаємо, Міжнародний союз охорони природи повідомив, що у Європі налічується 454 види дерев, з яких 58% можуть зникнути. В особливій небезпеці знаходяться каштани.

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