Каштани невдовзі зникнуть з поверхні земної кулі - екологи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. В Європі налічується 454 види дерев, з яких 58% можуть зникнути. В особливій небезпеці знаходяться каштани. Про це заявляє одна з найстаріших у світі екологічних організацій - Міжнародний союз охорони природи (МСОП), передає УНН.
"З усього різноманіття дерев, ендемічних для європейського континенту, тобто таких, що не ростуть ні на якому іншому, в небезпеки вимирання знаходиться 58% видів. З дерев, що ростуть на території Європи, але які не є для неї ендемічними, зникнути може 42% видів", - заявив директор європейського відділення організації Люк Бас.
За його словами, в особливій небезпеці знаходяться каштани і близько 200 видів дерев сімейства каштанових - їх кількість в Європі стрімко зменшується.
Основним фактором у зменшенні популяції цих видів, на думку екологів, є діяльність людини, в тому числі зростання міст і вирубка дерев.
Нагадаємо, у столиці відкрили пункти прийому плодів каштанів.