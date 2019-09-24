У Києві відкрили пункти прийому каштанів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У столиці відкрили пункти прийому плодів каштанів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ВЗП “Київміськвторресурси” у Facebook.
“В пункти прийому можете здати плоди каштанів на переробку. Ціна 2 грн за 1 кг”, — йдеться у повідомленні.
Каштани можна здати у 14 прийомних пунктах у Києві та 4 пунктах у Київській області: два — у Броварах та два — у Вишгороді.
Як повідомляють у ВЗП “Київміськвторресурси”, кінський каштан ефективно очищає повітря від вихлопних газів, тому це дерево користується популярністю у містах. Однак, на думку фармацевтів, медпрепарати, які виготовляються на основі таких каштанів, ніякої загрози для здоров’я не несуть, адже усі їх компоненти проходять ретельну перевірку. Тож такі каштани можна використовавувати у фармацевтиці.
Нагадаємо, київські каштани замінять на платани.