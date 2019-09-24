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У Києві відкрили пункти прийому каштанів

У Києві відкрили пункти прийому каштанів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У столиці відкрили пункти прийому плодів каштанів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ВЗП “Київміськвторресурси” у Facebook.

“В пункти прийому можете здати плоди каштанів на переробку. Ціна 2 грн за 1 кг”, — йдеться у повідомленні.

Каштани можна здати у 14 прийомних пунктах у Києві та 4 пунктах у Київській області: два — у Броварах та два — у Вишгороді.

Як повідомляють у ВЗП “Київміськвторресурси”, кінський каштан ефективно очищає повітря від вихлопних газів, тому це дерево користується популярністю у містах. Однак, на думку фармацевтів, медпрепарати, які виготовляються на основі таких каштанів, ніякої загрози для здоров’я не несуть, адже усі їх компоненти проходять ретельну перевірку. Тож такі каштани можна використовавувати у фармацевтиці.

Нагадаємо, київські каштани замінять на платани.

Українські Національні Новини

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