Каштаны вскоре исчезнут с лица Земли - экологи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Европе насчитывается 454 вида деревьев, из которых 58% могут исчезнуть. В особой опасности находятся каштаны. Об этом заявляет одна из старейших в мире экологических организаций - Международный союз охраны природы (МСОП), передает УНН.
"Из всего многообразия деревьев, эндемичных для европейского континента, то есть таких, которые не растут ни на каком другом, в опасности вымирания находится 58% видов. Из деревьев, растущих на территории Европы, но которые не являются для нее эндемичными, исчезнуть может 42% видов", - заявил директор европейского отделения организации Люк Басс.
По его словам, в особой опасности находятся каштаны и около 200 видов деревьев семейства каштановых - их количество в Европе стремительно уменьшается.
Основным фактором в уменьшении популяции этих видов, по мнению экологов, является деятельность человека, в том числе рост городов и вырубка деревьев.
Напомним, в столице открыли пункты приема плодов каштанов.