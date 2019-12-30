В Киеве насчитали более 25 тысяч каштанов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. На территории Киева учтено более 25 тысяч каштанов, в частности, в этом году было высажено 202 новых дерева. Об этом сообщили УНН в КГГА в ответ на запрос.
"На балансовых территориях районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений города Киева, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", учтено почти 25 400 каштанов", - говорится в сообщении.
По информации КГГА, в течение 2019 года было высажено 202 каштана и удалено 312 сухостойных, ветровальных и аварийных деревьев.
Напомним, Международный союз охраны природы сообщил, что в Европе насчитывается 454 вида деревьев, из которых 58% могут исчезнуть. В особой опасности находятся каштаны.