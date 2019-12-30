В Киеве насчитали более 25 тысяч каштанов

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 56109 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125595 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 131352 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 129248 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 155018 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113080 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113044 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110011 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132361 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Киеве насчитали более 25 тысяч каштанов

В Киеве насчитали более 25 тысяч каштанов

Киев  •  УНН

 • 22583 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. На территории Киева учтено более 25 тысяч каштанов, в частности, в этом году было высажено 202 новых дерева. Об этом сообщили УНН в КГГА в ответ на запрос.

"На балансовых территориях районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений города Киева, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", учтено почти 25 400 каштанов", - говорится в сообщении.

По информации КГГА, в течение 2019 года было высажено 202 каштана и удалено 312 сухостойных, ветровальных и аварийных деревьев.

Напомним, Международный союз охраны природы сообщил, что в Европе насчитывается 454 вида деревьев, из которых 58% могут исчезнуть. В особой опасности находятся каштаны.

Украинские Национальные Новости

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