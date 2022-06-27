У Києві напали на двох представників ЛГБТ-спільноти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Вчора ввечері поблизу клубу Versace напали на двох представників ЛГБТ-спільноти. Напад стався під час інтерв’ю іноземним журналістам, яке давав Олекса про хлопця Романа, військового, який загинув на фронті на Харківщині. Про це повідомляє KyivPride, інформує УНН.
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“До Олекса та Шеріл підійшла група молодиків і намагалася завадити дати інтерв’ю. Після того як їм це не вдалося, молодик вдарив хлопця в щелепу, з його слів їм не сподобалося, що він був на підборах і загалом належав до спільноти. За Олексу почала заступатися його подруга, трансгендерна дівчина, блогерка Шеріл. У відповідь отримала в лице перцівкою та три удари”, — ідеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначається, на місце інциденту приїхали правоохоронці, потерпілі склали заяви на порушників. Проте, за даними KyivPride, поліція затримала лише одного нападника, а іншого випустила.
У відомстві наголошують, що напад було зафіксовано на відеокамеру японського посольства, розташованій біля клубу. Також KyivPride вимагає розслідувати цей злочин як гомофобний і трансфобний, а також притягнути нападників до відповідальності, а також поліцейських, що відпустили нападників з місця злочину.
Згодом Олекса разом з Шеріл направилися у медичний заклад на кареті швидкої. Медики повідомили, що Олексі будуть “зашивати нижню губу”. Олексі наклали шви, зараз нижні губи набряклі. Фото довідки висновку медиків надаємо. Сьогодні Олекса їде робити рентген. У Шеріл на ранок сьогоднішнього дня наявний біль у щелепі при відкриванні рота.
Напад було зафіксовано на відеокамеру японського посольства, розташованій біля клубу. У понеділок ми надішлемо запит на відео з камер спостереження та опублікуємо його. Також воно буде доказом у справі.
Доповнення
ЛГБТ—спільнота KyivPride проводить у Варшаві “Марш за мир і свободу проти російської агресії”. Десятий ювілейний Марш Рівності у Києві не можуть провести в Україні через війну.