У Києві напали на двох представників ЛГБТ-спільноти

Цитата

“До Олекса та Шеріл підійшла група молодиків і намагалася завадити дати інтерв’ю. Після того як їм це не вдалося, молодик вдарив хлопця в щелепу, з його слів їм не сподобалося, що він був на підборах і загалом належав до спільноти. За Олексу почала заступатися його подруга, трансгендерна дівчина, блогерка Шеріл. У відповідь отримала в лице перцівкою та три удари”, — ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, на місце інциденту приїхали правоохоронці, потерпілі склали заяви на порушників. Проте, за даними KyivPride, поліція затримала лише одного нападника, а іншого випустила.

У відомстві наголошують, що напад було зафіксовано на відеокамеру японського посольства, розташованій біля клубу. Також KyivPride вимагає розслідувати цей злочин як гомофобний і трансфобний, а також притягнути нападників до відповідальності, а також поліцейських, що відпустили нападників з місця злочину.

Згодом Олекса разом з Шеріл направилися у медичний заклад на кареті швидкої. Медики повідомили, що Олексі будуть “зашивати нижню губу”. Олексі наклали шви, зараз нижні губи набряклі. Фото довідки висновку медиків надаємо. Сьогодні Олекса їде робити рентген. У Шеріл на ранок сьогоднішнього дня наявний біль у щелепі при відкриванні рота.

Напад було зафіксовано на відеокамеру японського посольства, розташованій біля клубу. У понеділок ми надішлемо запит на відео з камер спостереження та опублікуємо його. Також воно буде доказом у справі.

Доповнення

ЛГБТ—спільнота KyivPride проводить у Варшаві “Марш за мир і свободу проти російської агресії”. Десятий ювілейний Марш Рівності у Києві не можуть провести в Україні через війну.