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В Киеве напали на двух представителей ЛГБТ-сообщества

Киев • УНН

 • 106842 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Вчера вечером вблизи клуба Versace напали на двух представителей ЛГБТ-сообщества. Нападение произошло во время интервью иностранным журналистам, которое давал Алекс о парне Романе, военном, погибшем на фронте в Харьковской области. Об этом сообщает KyivPride, информирует УНН.

Цитата

“К Алексе и Шерил подошла группа новолуний и пыталась помешать дать интервью. После того как им это не удалось, молодой человек ударил парня в челюсть, по его словам им не понравилось, что он был на каблуке и в целом принадлежал к сообществу. За Алекса начала заступаться его подруга, трансгендерная девушка, блоггер Шерил. В ответ получила в лицо перцовкой и три удара”, — говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, на место инцидента приехали правоохранители, потерпевшие составили заявления на нарушителей. Однако, по данным KyivPride, полиция задержала только одного нападающего, а другого выпустила.

В ведомстве подчеркивают, что нападение было зафиксировано на видеокамеру японского посольства, расположенной возле клуба. Также KyivPride требует расследовать это преступление как гомофобное и трансфобное, а также привлечь нападающих к ответственности, а также полицейских, отпустивших нападающих с места преступления.

Впоследствии Алекс вместе с Шерилом направились в медицинское учреждение на карете скорой. Медики сообщили, что Алексе будут “зашивать нижнюю губу”. Олексе наложили швы, сейчас нижние губы набухли. Фото справки выводу медиков предоставляем. Сегодня Олекса едет делать рентген. У Шерил на утро сегодняшнего дня есть боль в челюсти при открывании рта.

Нападение было зафиксировано на видеокамеру японского посольства, расположенной у клуба. В понедельник мы отправим запрос на видео с камер наблюдения и опубликуем его. Также оно будет являться доказательством по делу.

Дополнение

ЛГБТ—сообщество KyivPride проводит в Варшаве “Марш за мир и свободу против российской агрессии”. Десятый юбилейный Марш Равенства в Киеве не могут провести в Украине из-за войны.

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