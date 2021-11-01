У Києві на водія Киви склали адмінпротокол

Деталі

“Сьогодні, близько 11-ї години, на Столичному шосе патрульні помітили транспортні засоби Toyota та Mercedes, що рухалися у крайній лівій смузі при двох вільних правих, чим порушували ПДР. На вимогу поліцейських зупинитися, водії вказаних авто не реагували та продовжували рух. Патрульним все ж вдалося зупинити автомобілі шляхом переслідування. У салоні одного із зупинених автомобілів перебував народний депутат”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час перевірки документів виявилося, що державний номерний знак на автомобіль Toyota не відповідає реєстраційним документам.

Цитата

“Інспектори склали на водія Toyota адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП), за невідповідність ДНЗ реєстраційним документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУпАП), за керування автомобілем без документів, оскільки водій не пред’явив їх на вимогу поліцейських (ч. 1 ст. 126 КУпАП). На водія Mercedes інспектори склали адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП)”, — зазначається в повідомленні.

В поліції додали, що надалі патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшої можливої кваліфікації дій громадян.

Доповнення

Спочатку в ЗМІ повідомили, що йому повинні вручити повідомлення про підозру у державній зраді. Згодом стало відомо, що його автомобіль зупинили патрульні через порушення.

Сам Кива заявляв, що проти нього як нардепа, було вчинено провокацію.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомляла, що за фактом стрілянини народного депутата від “Опозиційної платформи — За життя” Іллі Киви порушено справу.