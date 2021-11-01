В Киеве на водителя Кивы составили админпротокол

Детали

“Сегодня, около 11 часов, на Столичном шоссе патрульные заметили транспортные средства Toyota и Mercedes, которые двигались в крайней левой полосе при двух свободных правых, чем нарушали ПДД. На требование полицейских остановиться, водители указанных авто не реагировали и продолжали движение. Патрульным все же удалось остановить автомобили путем преследования. В салоне одного из остановленных автомобилей находился народный депутат”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что при проверке документов оказалось, что государственный номерной знак на автомобилн Toyota не соответствует регистрационным документам.

Цитата

“Инспекторы составили на водителя Toyota админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП), за несоответствие ГОУ регистрационным документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУоАП), за управление автомобилем без документов, так как водитель не предъявил их по требованию полицейских (ч. 1 ст. 126 КУоАП). На водителя Mercedes инспекторы составили админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП)”, — отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что в дальнейшем патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшей возможной квалификации действий граждан.

Дополнение

Сначала в СМИ сообщили, что ему должны вручить уведомление о подозрении в государственной измене. Впоследствии стало известно, что его автомобиль остановили патрульные за нарушение.

Сам Кива заявлял, что против него как нардепа, была совершена провокация.

Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщала, что по факту стрельбы народного депутата от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Ильи Кивы возбуждено дело.