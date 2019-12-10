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У Києві на вихідних відбудуться сільськогосподарські ярмарки

У Києві на вихідних відбудуться сільськогосподарські ярмарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Києві 14 та 15 грудня влаштують сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"14 та 15 грудня у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 14 грудня, в суботу, ярмарки відбудуться у:
• Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
• Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
• Деснянському районі – вул. Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);
• Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту "Лівобережний");
• Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
• Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
• Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
• Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
• Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

У неділю, 15 грудня, ярмарки продовжаться у:
• Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
• Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
• Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, в Києві планують реконструювати Центральний вокзал.

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