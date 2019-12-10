В Киеве на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Киеве 14 и 15 декабря устроят сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"14 и 15 декабря в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки", - говорится в сообщении.
В частности, 14 декабря, в субботу, ярмарки состоятся в:
• Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
• Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
• Деснянском районе - ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского);
• Днепровском районе - ул. Всеволода Нестайко (наряду почтамта "Левобережный")
• Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5;
• Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;
• Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
• Святошинском районе - ул. Булгакова, 10-13 / 1;
• Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
В воскресенье, 15 декабря, ярмарки продолжатся в:
• Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
• Печерском районе - ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
• Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.
Напомним, в Киеве планируют реконструировать Центральный вокзал.