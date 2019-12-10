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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102330 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 67450 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102159 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115067 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145917 просмотра

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В Киеве на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Киеве на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Киев  •  УНН

 • 28172 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Киеве 14 и 15 декабря устроят сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"14 и 15 декабря в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки", - говорится в сообщении.

В частности, 14 декабря, в субботу, ярмарки состоятся в:
• Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
• Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
• Деснянском районе - ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского); 
• Днепровском районе - ул. Всеволода Нестайко (наряду почтамта "Левобережный")
• Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5;
• Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;
• Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
• Святошинском районе - ул. Булгакова, 10-13 / 1;
• Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

В воскресенье, 15 декабря, ярмарки продолжатся в:
• Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна); 
• Печерском районе - ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
• Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Напомним, в Киеве планируют реконструировать Центральный вокзал.

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