У Києві на території залізничного депо знайшли жінку з відрізаною головою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Києві на території Дарницького залізничного депо жінка потрапила під вагон поїзду, в результаті чого їй відрізало голово. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у місті Київ.
“Це співробітниця „Укрзалізниці“ вона потрапила під вагон поїзда, в результаті чого він відрізав їй голову. Це може бути нещасний випадок, але ми повинні це перевірити. Треба встановити обставини”, — розповіли в поліції.
Нагадаємо, чоловік потрапив під поїзд на залізничному вокзалі в Івано-Франківській області, внаслідок чого йому перерізало ногу.