В Киеве на территории железнодорожного депо нашли женщину с отрезанной головой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Киеве на территории Дарницкого железнодорожного депо женщина попала под вагон поезда, в результате чего ей отрезало голову. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ НП в городе Киев.
“Это сотрудница „Укрзализныци“ она попала под вагон поезда, в результате чего, тот отрезал ей голову. Это может быть несчастный случай, но мы должны это проверить. Надо установить обстоятельства”, — рассказали в полиции.
Напомним, мужчина попал под поезд на железнодорожном вокзале в Ивано-Франковской области, в результате чего ему перерезало ногу.