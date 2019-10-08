В Киеве на территории железнодорожного депо нашли женщину с отрезанной головой

“Это сотрудница „Укрзализныци“ она попала под вагон поезда, в результате чего, тот отрезал ей голову. Это может быть несчастный случай, но мы должны это проверить. Надо установить обстоятельства”, — рассказали в полиции.

Напомним, мужчина попал под поезд на железнодорожном вокзале в Ивано-Франковской области, в результате чего ему перерезало ногу.