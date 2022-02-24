У Києві на території військової частини спалахнула пожежа, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. На території військової частини у Деснянському районі Києва сталася пожежа, є постраждалі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління ДСНС України у Києві.
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"24 лютого о 06:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території військової частини, що у Деснянському районі столиці", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Загоряння сталося у 4-поверховій адміністративної будівлі військової частини: зруйновано 3 та 4 поверхи, пошкоджено 1 та 2 поверхи, друга будівля горить.
"Є потерпілі, бригади швидкої медичної допомоги слідують. Підрозділами ДСНС проводиться ліквідація пожежі", - зазначили в повідомленні.
Доповнення
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