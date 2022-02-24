В Киеве на территории воинской части вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. На территории воинской части в Деснянском районе Киева произошел пожар, есть пострадавшие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
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"24 февраля в 06:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории воинской части в Деснянском районе столицы", - говорится в сообщении.
Детали
Возгорание произошло в 4-этажном административном здании воинской части: разрушено 3 и 4 этажи, повреждены 1 и 2 этажи, второе здание горит.
"Есть пострадавшие, бригады скорой медицинской помощи следуют. Подразделениями ГСЧС проводится ликвидация пожара", - отметили в сообщении.
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