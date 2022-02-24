В Киеве на территории воинской части вспыхнул пожар, есть пострадавшие

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. На территории воинской части в Деснянском районе Киева произошел пожар, есть пострадавшие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Цитата

"24 февраля в 06:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории воинской части в Деснянском районе столицы", - говорится в сообщении.

Детали

Возгорание произошло в 4-этажном административном здании воинской части: разрушено 3 и 4 этажи, повреждены 1 и 2 этажи, второе здание горит.

"Есть пострадавшие, бригады скорой медицинской помощи следуют. Подразделениями ГСЧС проводится ликвидация пожара", - отметили в сообщении.

Дополнение

В Киеве ввели военное положение.

Напомним

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

В ряде городов Украины с 5 утра были слышны взрывы. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.

Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине.

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