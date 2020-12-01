У Києві на світлофорі Smart збив жінку

“Сьогодні на перехресті вулиць Казимира Малевича та Івана Федорова автомобіль Smart здійснив наїзд на жінку. Попередньо, потерпіла переходила дорогу по регульованому пішохідному переході”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що встановлювати обставини події будуть слідчі.

Нагадаємо, на Київщині водій автомобіля створив аварійну ситуацію з автомобілем патрульної поліції, після чого почав тікати. Правоохоронці застосували зброю і стріляли по колесах автівки.