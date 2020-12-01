У Києві на світлофорі Smart збив жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Києві на світлофорі водій автомобіля Smart збив жінку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції місті Києва.
“Сьогодні на перехресті вулиць Казимира Малевича та Івана Федорова автомобіль Smart здійснив наїзд на жінку. Попередньо, потерпіла переходила дорогу по регульованому пішохідному переході”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що встановлювати обставини події будуть слідчі.
Нагадаємо, на Київщині водій автомобіля створив аварійну ситуацію з автомобілем патрульної поліції, після чого почав тікати. Правоохоронці застосували зброю і стріляли по колесах автівки.