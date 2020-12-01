В Киеве на светофоре Smart сбил женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Киеве на светофоре водитель автомобиля Smart сбил женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции городе Киев.
"Сегодня на перекрестке улиц Казимира Малевича и Ивана Федорова автомобиль Smart совершил наезд на женщину. Предварительно, потерпевшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устанавливать обстоятельства происшествия будут следователи.
Напомним, в Киевской области водитель автомобиля создал аварийную ситуацию с автомобилем патрульной полиции, после чего начал убегать. Правоохранители применили оружие и стреляли по колесам автомобиля.