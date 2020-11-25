У Києві на карантині п'ять шкіл, понад 1000 класів - на "дистанційці"

“На сьогодні в місті закриті на карантин 5 шкіл. На дистанційному навчанні загалом 1041 клас у 268-ми школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві — 1277. Також хворіють більш ніж 850 педагогів”, — повідомив Кличко.

За словами мера, наповненість дітей у садках сьогодні — понад 51 відсоток.

“У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 192 групи в 147-ми садках. Повністю зачинені на карантин сім дитсадків”, — додав він.

Нагадаємо, у Києві за добу виявили 980 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, найбільше — у Деснянському районі столиці.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 8 годину 25 листопада зафіксовано вже 661 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало — 307 778 осіб, летальних випадків — 11 492. Приріст за добу — майже 14 тисяч, зростання у порівнянні з показником днем раніше.