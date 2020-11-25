В Киеве на карантине пять школ, более 1000 класов - на "дистанционке"

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Киев  •  УНН

 • 7903 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве на карантин на фоне распространения коронавируса закрыто 5 школ и 7 детских садов. Кроме того, на дистанционном обучении находится 1041 класс. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ. На дистанционном обучении целом 1041 класс в 268-ми школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1277. Также болеют более 850 педагогов", - сообщил Кличко.

По словам мэра, наполненность детей в садах сегодня - более 51 процента.

"В детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 192 группы в 147-ми садах. Полностью закрыты на карантин семь детсадов", - добавил он.

Напомним, в Киеве за сутки обнаружили 980 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, больше всего - в Деснянском районе столицы.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 8:00 25 ноября зафиксировано уже 661 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 307 778 человек, летальных исходов - 11 492. Прирост за сутки - почти 14 000, рост по сравнению с показателем днем ранее.

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