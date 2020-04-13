У Києві на карантині побільшало побутових відходів: до 100 тис. тонн на місяць

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві під час карантину збільшилася кількість відходів, у день вивозять до 3,5 тисячі тонн на день, що ставить понад 100 тисяч тонн на місяць. Про це під час брифінгу заявив директор комунального підприємства “Київкомунсервіс” Максим Ляшкевич, передає кореспонент УНН.