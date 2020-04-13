У Києві на карантині побільшало побутових відходів: до 100 тис. тонн на місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві під час карантину збільшилася кількість відходів, у день вивозять до 3,5 тисячі тонн на день, що ставить понад 100 тисяч тонн на місяць. Про це під час брифінгу заявив директор комунального підприємства “Київкомунсервіс” Максим Ляшкевич, передає кореспонент УНН.
“Сьогодні ми забезпечуємо вивезення твердих побутових відходів, великогабаритних відходів. Сьогодні в день ми вивозимо орієнтовно від 3 до 3,5 тисячі тонн відходів, у місяць це більше 100 тисяч тонн. На сьогодні ми свою послугу не зменшуємо, а тільки нарощуємо. Мешканці міста зараз багато часу проводять у домівках, споживання продуктів набагато більше, сміття більше”, — зазначив він.
За його словами, рівень оплати цієї послуги становить від 60 до 70% в залежності від категорії споживача.
“Ми вимушені збільшити свої затрати у зв’язку з проведенням дезінфекцій контейнерів”, — додав він.
Нагадаємо, за березень сукупна заборгованість жителів Києва за опалення та постачання гарячої води збільшилася на 250 млн гривень і сумарно досягла близько 2 млрд гривень.