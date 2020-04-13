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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 42670 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 51352 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 65841 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 66022 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Киеве на карантине стало больше бытовых отходов: до 100 тыс. тонн в месяц

В Киеве на карантине стало больше бытовых отходов: до 100 тыс. тонн в месяц

Киев  •  УНН

 • 14211 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве во время карантина увеличилось количество отходов, в день вывозят до 3,5 тысячи тонн в день, что ставит более 100 тысяч тонн в месяц. Об этом во время брифинга заявил директор коммунального предприятия "Киевкоммунсервис" Максим Ляшкевич, передает кореспонент УНН.

"Сегодня мы обеспечиваем вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов. Сегодня в день мы вывозим ориентировочно от 3 до 3,5 тысячи тонн отходов, в месяц это более 100 тысяч тонн. На сегодня мы свою услугу не уменьшаем, а только наращиваем. Жители города сейчас много времени проводят дома, потребление продуктов гораздо больше, мусора больше", - отметил он.

По его словам, уровень оплаты этой услуги составляет от 60 до 70% в зависимости от категории потребителя.

"Мы вынуждены увеличить свои затраты в связи с проведением дезинфекции контейнеров", - добавил он.

Напомним, за март совокупная задолженность жителей Киева за отопление и снабжение горячей водой увеличилась на 250 млн гривен и суммарно достигла около 2 млрд гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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