В Киеве на карантине стало больше бытовых отходов: до 100 тыс. тонн в месяц

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве во время карантина увеличилось количество отходов, в день вывозят до 3,5 тысячи тонн в день, что ставит более 100 тысяч тонн в месяц. Об этом во время брифинга заявил директор коммунального предприятия "Киевкоммунсервис" Максим Ляшкевич, передает кореспонент УНН.