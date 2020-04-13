В Киеве на карантине стало больше бытовых отходов: до 100 тыс. тонн в месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве во время карантина увеличилось количество отходов, в день вывозят до 3,5 тысячи тонн в день, что ставит более 100 тысяч тонн в месяц. Об этом во время брифинга заявил директор коммунального предприятия "Киевкоммунсервис" Максим Ляшкевич, передает кореспонент УНН.
"Сегодня мы обеспечиваем вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов. Сегодня в день мы вывозим ориентировочно от 3 до 3,5 тысячи тонн отходов, в месяц это более 100 тысяч тонн. На сегодня мы свою услугу не уменьшаем, а только наращиваем. Жители города сейчас много времени проводят дома, потребление продуктов гораздо больше, мусора больше", - отметил он.
По его словам, уровень оплаты этой услуги составляет от 60 до 70% в зависимости от категории потребителя.
"Мы вынуждены увеличить свои затраты в связи с проведением дезинфекции контейнеров", - добавил он.
Напомним, за март совокупная задолженность жителей Киева за отопление и снабжение горячей водой увеличилась на 250 млн гривен и суммарно достигла около 2 млрд гривен.